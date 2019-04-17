Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМБанка

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМБанка, на 100 процентов принадлежащего ВТБ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. Исмаилов подозревается в нарушении трёх статей Уголовного Кодекса Швейцарии, в частности, речь идёт о мошенничестве и разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье до 5 лет лишения свободы.