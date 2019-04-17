В России появились два новых долларовых миллиардера

Ими стали братья-разработчики игр из Вологды.

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы сколотили свое состояние не на природных ресурсах, как большинство российских миллиардеров. Их компания Playrix Holding занимается разработкой компьютерных игр. На своей первой игре, созданной в начале двухтысячных, братья заработали 100 долларов. Сейчас совокупное состояние Бухманов, по данным Bloomberg Billionaires Index, оценивается почти в 3 миллиарда долларов. В игры, разработанные их компанией, играют более 30 миллионов человек по всему миру, от Китая до США. Playrix Holding входит в ТОП-10 создателей мобильных игр для iOS и Google Play, а пару лет назад компания даже заняла первое место по доходам от этих платформ, обогнав даже разработчика популярной игры Angry Birds. Годовая выручка Playrix Holding – более 1 миллиарда долларов, а работает в компании братьев Бухманов свыше тысячи человек.

Ранее сообщалось, что покупкой Playrix заинтересовались китайские инвесторы. Стоимость сделки оценивалась в 3 миллиарда долларов, но эта цена не устроила владельцев компании