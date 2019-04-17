Премьер Дмитрий Медведев в эти минуты начинает выступать с ежегодным отчётом правительства в Госдуме

Никаких острых вопросов как узнали СМИ ему задавать не планируют.

По самой острой теме прошлого года Дмитрию Медведеву, чей рейтинг упал до рекордного уровня, отчитываться перед депутатами вряд ли придётся. Речь идёт о пенсионной реформе, принятие которой сопровождалось акциями протеста по всей стране. Тема повышения пенсионного возраста не будет акцентироваться после отчета премьера в Госдуме, рассказали Ведомостям несколько депутатов. По их словам скандальную реформу могут затронуть лидеры фракций, в том числе КПРФ и Справедливой России, но острых вопросов главе правительства по этой теме скорее всего не зададут. У каждой фракции есть по пять вопросов. В «Единой России» газете сообщили, что они не касаются пенсионной реформы. Её оценят в том или ином виде, заверили издание коммунисты. ЛДПР и возможно эсеры тоже обойдут стороной тему пенсионной реформы. Спросив вместо этого об обманутых вкладчиках, демографии, серых зарплатах. А вот ещё одну наболевшую тему – мусорную реформу – депутаты с премьером скорее всего сегодня обсудят.

Выступление Медведева в общей сложности продлится около часа.