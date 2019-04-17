В ближайшие месяцы может состояться серия громких кадровых перестановок, утверждает «Коммерсантъ»

В частности, свой пост может оставить спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Наиболее вероятным кандидатом на её место называют главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Это может быть связано с усилением силовой вертикали, считает политолог Дмитрий Орешкин.

Сама Матвиенко, по информации «Коммерсанта», может возглавить Пенсионный фонд. Пресс-секретарь спикера Владислав Пономаренко называет публикацию слухами.