Замена главы Совета Федерации вряд ли что изменит в работе верхней палаты парламента – политолог

Замена главы Совета Федерации вряд ли что изменит в работе верхней палаты парламента. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин, комментируя появившуюся ранее новость о возможных кадровых перестановках.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что в ближайшие месяцы возможна серия громких кадровых перестановок, свой пост может оставить спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, наиболее вероятный кандидат на ее место — глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Я не понимаю, в чем разница подобной ротации с точки зрения государственных интересов. Совет Федерации — структура чисто формальная, которая целиком зависит от Администрации Кремля и штампелирует те законопроекты, которые в Администрации одобрены», — сказал Д.Орешкин.

По мнению политолога, функциональное значение Госдумы и Совета Федерации с каждым днем уменьшается, и кто будет их возглавлять совершенно не важно. «А значение вертикали, во главе которой стоит В.В.Путин, на глазах увеличивается. А какая фамилия людей, которые руководят определенными цехами в этом замкнутом производственном цикле, это совершенно неважно, потому что от них мало что зависит», — сказал он.