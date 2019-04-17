Акции итальянского футбольного клуба «Ювентус» обвалились более чем на 20 процентов на Миланской бирже
Это произошло после проигрыша голландскому «Аяксу» в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Туринский клуб был одним из фаворитов турнира.
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Это произошло после проигрыша голландскому «Аяксу» в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Туринский клуб был одним из фаворитов турнира.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…