Фильм Павла Лунгина «Братство» о войне в Афганистане может выйти после 9 мая, рассказал режиссер в эфире «Эха Москвы». Дата выхода фильма определится сегодня во второй половине дня, уточнил режиссер.

Напомним, что ранее депутаты Государственной думы приняли решение организовать показ фильма «Братство» и оценить картину на соответствие истории и возможность нанесения ущерба имиджу страны в случае его показа в День Победы. Также с просьбой лишить картину Лунгина «Братство» прокатного удостоверения к министру культуры Мединскому обратился председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов.