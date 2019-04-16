В пресс-службе Совета Федерации тему возможных перестановок комментировать отказались

В пресс-службе Совета Федерации не комментируют слухи о возможных перестановках на посту председателя верхней палаты. Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник пресс-службы СФ Наталья Фоменко.

«Мы не комментируем эту тему», — сказала она.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что в ближайшие месяцы председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, представляющая с 2011 года в верхней палате губернатора Санкт-Петербурга, может оставить свой пост и возглавить ПФР. Вместо нее председателем Совфеда якобы может глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.