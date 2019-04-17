Кирилл Серебренников получил «Золотую Маску», как лучший режиссёр, за спектакль Маленькие трагедии" в «Гоголь-Центре»

«Надеюсь, спектакль вам действительно понравился», — сказал Серебренников на церемонии в Большом театре.

Серебренников также получил «Золотую маску» за постановку балета «Нуриев». Режиссёр пожелал, чтобы театральное сообщество «берегло свободу художника в театре всеми силами, вопреки всему» и вступился за задержанных номинантов «Золотой маски», среди которых была участница Pussy Riot Вероника Никульшина.

Полиция задержала трёх молодых людей. Когда они направлялись на церемонию вручения премий. Протокола не составляли, только проверили документы и потребовали написать объяснительные. Всех троих отпустили через 3 часа.

Вероника Никульшина не будет судиться с полицией за задержание. Об этом она сказала в эфире «Эха Москвы». Кроме Никульшиной полицейские также задержали руководителей «Театр. Навынос» Алексея Ершова и Максима Карнаухова.