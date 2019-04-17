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11:02, 17 апреля 2019

Дональд Трамп, по некоторым данным, был против высылки российских дипломатов из-за отравления Скрипалей

Переубедить президента США смогла будущая глава ЦРУ.

Дональд Трамп изначально спокойно отнесся к отравлению в Британии бывшего сотрудника российской военной разведки, пишет газета New York Times. По ее сведениям, президенту США даже нравилась идея наказывать предателей, и считал отравление обычной частью шпионских игр. Издание утверждает, что изменить мнение Трампа смогла Джина Хэспел, которая на тот момент была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет ведомство. Она подчеркнула, что Сергей и Юлия Скрипали были не единственными пострадавшими от химоружия «Новичок» и показала президенту фотографии пострадавших детей и мертвых птиц. Как пишет New York Times, Трамп долго разглядывал снимки, а затем согласился с решением в знак солидарности с Великобританией выслать 60 российских дипломатов. Год назад газета Washington Post писала, что Трамп согласился на это с условием, что европейские союзники сделают то же самое и не стеснялся в крепких выражениях, когда узнал, что Франция и Германия выслали лишь по четыре дипломата.

Всего о высылке российских дипломатов в марте прошлого года объявили около 30 стран. Власти России отрицают причастность к инциденту в Солсбери.



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