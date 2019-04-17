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11:00, 17 апреля 2019

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о готовности снизить свою долю в «Группе ГАЗ»

Холдинг наряду с другими компаниями бизнесмена оказался в санкционном списке США год назад, но ограничительные меры в его отношении пока в силу не вступили.

Олег Дерипаска согласен отказаться от контроля над «Группой ГАЗ», чтобы спасти автопроизводителя от санкций. Об этом он сообщил во время посещения Горьковского автозавода, пишет агентство Reuters. По словам бизнесмена, если ограничительные меры не будут сняты, у холдинга нет шансов выжить. Многие поставщики и партнеры уже прекратили
работу с заводом из-за риска попадания в санкционные списки. При этом ограничения в отношении холдинга в силу до сих пор не вступили – не так давно американский Минфин в очередной раз продлил для инвесторов срок завершения сделок с «Группой ГАЗ», на этот раз до июля. Отмечу, что сам Дерипаска считает, что никаких оснований для санкций против него и его компаний у США не было, «только грязная ложь» — его слова приводит газета Financial Times. По данным издания, в ближайшее время миллиардер собирается учредить призовой фонд для СМИ, которые выяснят, почему против него ввели рестрикции. За это журналисты могут получить 600 тысяч долларов.

В санкционный список США попали еще несколько компаний Дерипаски, среди которых «Русал», En+, «Евросибэнерго». Американский Минфин снял против них ограничения после того, как предприниматель снизил свою долю.



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