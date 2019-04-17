Сургутская транспортная прокуратура возбудила два административных дела в отношении UTair – авиакомпания заставила мать двух детей с инвалидностью купить для них 11 билетов на рейс.

Административные дела возбуждены по двум статьям: оказание услуг при отсутствии установленной информации и обман потребителей. Это следует из ответа Уральской транспортной прокуратуры главе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диане Гурцкой. В представлении ведомства гендиректору UTair предложено вернуть необоснованно полученные деньги за 11 билетов. Речь идет о жительнице Хабаровска, которая прилетела в Курган со своими сыновьями-близнецами на операцию на ногах. После нее они находились в инвалидных колясках. Когда семья собиралась вернуться домой, перевозчик потребовал купить 11 лишних билетов для детей. Он объяснил это тем, что одному ребенку, которого требовалось перевозить на носилках, было необходимо девять мест, а второму с гипсом на ноге – два места. По словам их матери, деньги на дорогу ей собирали родственники. В результате цена билетов вместо 16 тысяч рублей достигла 60 тысяч.

Тем временем Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа сегодня рассматривает четыре иска о банкротстве UTair. Общая сумма требований составляет около 1,5 млн рублей. Перед одним из контрагентов, как сообщили в компании, задолженность уже погашена.