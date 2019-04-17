В Пензенской области минобразования требует обеспечить явку выпускников школ на торжественные линейки памяти 22 июня

В Пензенской области региональное Министерство образования требует обеспечить явку выпускников школ на торжественные линейки памяти утром 22 июня. Соответствующее предписание за подписью министра Александра Воронкова получили в администрациях муниципальных образований и директора школ, сообщает издание «Пенза онлайн». Письмо предписывает, что выпускные вечера должны завершиться в 4 часа утра 22 июня встречей рассвета у мемориалов павшим героям Великой Отечественной войны.