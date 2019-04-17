Движение поездов на Сокольнической линии метро затруднено из-за падения пассажира на рельсы

Инцидент с пассажиром на одной из станций Сокольнической линии метро утром в среду увеличил интервалы движения поездов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного метрополитена.



«На Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», — сказал собеседник агентства.



В пресс-службе не располагают информацией о состоянии пассажира, упавшего на рельсы и других подробностях инцидента.



Это второй за последние сутки сбой на Сокольнической линии Московского метро.