Первыми полуфиналистами Лиги Чемпионов стали испанская «Барселона» и голландский «Аякс»

У каталонцев перед ответным матчем с «Манчестер Юнайтед» условия были весьма комфортные. Гостевая победа 1-0. Для того, чтобы снять все вопросы относительно исхода двухраундовой дуэли, «Барсе» потребовалось 20 минут и Лионель Месси, который оформил дубль. В итоге 3-0. «Барселона», впервые с 15 года в полуфинале ЛЧ.

А вот последний полуфинал «Аякса» датировался еще прошлым веком. Однако в нынешнем сезоне клуб из Амстердама успел приучить всю футбольную Европу к тому, что авторитетов для голландцев не существует. Вне зависимости от того, играют они дома или в гостях. Яркое подтверждение вышесказанного – победа «Аякса» в Турине над одним из главных фаворитов турнира – «Ювентусом» 2-1.

Еще два полуфиналиста Лиги чемпионов определятся сегодня вечером.