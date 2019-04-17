СМИ: Валентина Матвиенко может вскоре покинуть Совет Федерации
Валентина Матвиенко может вскоре покинуть Совет Федерации. Вместо нее, возможно, назначат Сергея Нарышкина.
Валентина Матвиенко на посту спикера Совета Федерации уже девятый год, недавно ей исполнилось 70 лет, а это максимальный возраст для пребывания на госслужбе. Вопрос ее ухода в отставку обсуждается в Кремле довольно предметно с декабря, сообщают газета «Коммерсантъ» и телеканал «Дождь» со ссылкой на источники. Наиболее вероятным кандидатом на смену Матвиенко, по их мнению, является нынешний директор Службы внешней разведки 64-летний Сергей Нарышкин, который был и главой администрации президента, и спикером Госдумы. Нарышкин познакомился с Владимиром Путиным еще в те времена, когда они работали в Ленинградском управлении КГБ. «Коммерсант» пишет, что Нарышкин до сих пор входит в ближний круг президента. Источники газеты называют его универсальным солдатом и говорят, что он хотел бы вернуться к публичной работе.
На посту главы СВР Сергея Нарышкина может сменить один из его заместителей, пишет «Коммерсант».