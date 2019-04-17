МИД РФ назвал недобросовестным обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву из-за инцидента в Керчи

Российский МИД назвал недобросовестным обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе. Киев таким образом добивается освобождения своих моряков.

Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», утверждают в Министерстве иностранных дел. Там уверены, что Киев пытается использовать всю эту ситуацию в своих внутриполитических целях. В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что российская сторона всегда открыта для контактов, а права арестованных украинских военных неукоснительно соблюдаются. Москва призывает украинскую сторону действовать добросовестно, «в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы».

Об обращении в Международный трибунал президент Украины Петр Порошенко сообщил накануне. Он убежден, что действия Москвы в этом конфликте будут признаны неправомерными и Россию обяжут освободить моряков.

Задержаны 24 украинских моряка, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.



Сегодня в Москве суд рассмотрит вопрос о продлении сроков содержания под стражей, рассказал «Эху Москвы» адвокат Илья Новиков. По словам Новикова, пока не просматривается никаких перспективы для того, что позиция России по этому вопросу изменится.