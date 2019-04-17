,Вход на предвыборные дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко будет бесплатным заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, проведение дебатов обойдётся в 6 – 8 миллионов гривен. Кандидаты поделят эту сумму между собой. Дебаты планируется провести 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. По результатам опроса Киевского международного института социологии, Зеленского готовы поддержать боле 72 процентов респондентов, Порошенко – 25 процентов.