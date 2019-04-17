Адвокаты Дерипаски учредят призовой фонд для СМИ, которые выяснят причины введения санкций против бизнесмена

Адвокаты Олега Дерипаски собираются учредить призовой фонд в размере 600 тысяч долларов для СМИ, которые выяснят причины введения американских санкций против бизнесмена, сообщает «Файненшнл Таймс» со ссылкой на свои источники. Дерипаска считает, что попал в американский санкционный список из-за внутриполитических факторов.

Предприниматель заявил, что из-за действий Минфина США потерял 7,5 миллиардов долларов. Правда, эта оценка значительно расходится с подсчётами Forbes и Bloomberg, которые оценили потери в 3–4 миллиарда долларов.