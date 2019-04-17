Вероятной причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могла стать неисправная электропроводка

Такую версию выдвинули работающие на месте случившегося криминалисты.

Очаг возгорания мог находиться у основания шпиля собора Нотр-Дам, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Специалисты не уточняют при этом, какого рода проблема могла стать причиной пожара. Они лишь говорят, что рассматривают разные варианты – от короткого замыкания до неисправности скрытой проводки. При этом ранее во французском МВД сообщили, что речь не идет об умышленном поджоге. Его признаков не нашла и парижская прокуратура. В то же время она выяснила, что пожарные были вызваны сотрудниками собора Нотр-Дам лишь через 23 минуты после начала пожара. Об этом, по крайней мере, сообщает интернет-издание BuzzFeed. По его данным, работники пытались самостоятельно найти источник возгорания после того, как сработала сигнализация, и вызвали пожарных, когда огонь уже охватил верхнюю часть здания. Место, где начался пожар, как отмечается, сотрудники Нотр-Дам так и не обнаружили.

В результате пожара, начавшегося в понедельник вечером и продолжавшегося всю ночь, были уничтожены шпиль, часы и большая часть кровли Собора Парижской Богоматери. При этом его основные реликвии, а также структуру удалось сохранить.