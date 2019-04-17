Пожарные могли приехать в Нотр-Дам на полчаса раньше

Как выяснила парижская прокуратура, пожарная сигнализация сработала в Соборе в 18.20 по местному времени. Сотрудники пытались самостоятельно найти источник возгорания и вызвали пожарных только через 23 минуты, когда огонь уже охватил верхнюю часть здания, сообщает BuzzFeed.

По предварительной версии, причиной возгорания могли стать проблемы с электрикой. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Собор Парижской Богоматери в течение 5 лет.