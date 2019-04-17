Президент США Дональд Трамп изначально не хотел вводить жёсткие меры против России после отравления Скрипалей
Президент США Дональд Трамп изначально не хотел вводить жёсткие меры против России после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как утверждает The New York Times, Трамп даже симпатизировал идее «наказывать предателей» и считал отравление обычными шпионскими играм. Однако его переубедила Джина Хеспел, которая в тот момент была заместителем директора ЦРУ. Она настояла на том, чтобы США проявили солидарность с Великобританией и выслали 60 российских дипломатов. Напомним, что сейчас Хеспел возглавляет Цетральное Разведывательное Управление.