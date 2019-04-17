Народная артистка СССР Алла Пугачёва выступит сегодня в Кремлёвском дворце
Это будет первый сольный концерт за 10 лет. Он станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы. 15 апреля Пугачёвой исполнилось 70 лет.
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Это будет первый сольный концерт за 10 лет. Он станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы. 15 апреля Пугачёвой исполнилось 70 лет.
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