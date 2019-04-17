ЕСПЧ зарегистрировал жалобы Виталия Буркина и Сергея Наумова, лишённых адвокатского статуса за нарушение профэтики

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобы Виталия Буркина и Сергея Наумова, лишённых адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики, рассказали газете «Ведомости» в международной «Агоре».



Уфимский адвокат Буркин был наказан за публикацию в соцсетях с критикой судебной системы. Адвокат Наумов из Мордовии пришёл в суд в бандане и шортах. Оба считают, что наказаны несоразмерно своему проступку.