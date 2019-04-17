Кирилл Серебренников получил «Золотую Маску», как лучший режиссёр, за спектакль Маленькие трагедии" в «Гоголь-Центре», а также за постановку балета «Нуреев». Зрители приветствовали решение жюри стоя, сообщает «Интерфакс». Получая награду, Серебренников заметил, что Пушкин подходит на все случаи жизни в России: «Когда ты гуляешь, когда ты под домашним арестом».

Режиссёр также заступился за задержанных номинантов «Золотой маски», среди которых была участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Об этом «Эху Москвы» рассказал другой участник группы Пётр Верзилов. Полиция не объяснила причин задержания. Задержанные были отпущены через 3 часа.