«Коммерсантъ»: В ближайшие месяцы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост

В ближайшие месяцы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост, утверждает газета «Коммерсантъ». Наиболее вероятным кандидатом на место Матвиенко называют главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был спикером Госдумы с 2011 по 2016 годы. Что касается Матвиенко, то она может возглавить Пенсионный фонд России, утверждает высокопоставленный федеральный чиновник.