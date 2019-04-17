Премьер-министр Медведев выступит сегодня в Госдуме с ежегодным отчётом о деятельности правительства
Как ожидается, выступление продлится около часа. Затем депутаты парламентских фракций смогут задать свои вопросы, сообщает «Интерфакс».
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Как ожидается, выступление продлится около часа. Затем депутаты парламентских фракций смогут задать свои вопросы, сообщает «Интерфакс».
Культ палача. Народная любовь к Сталину как ключ к российской политике Сталин начал ассоциироваться у людей, никогда при нем не живших, с идеей «сильной руки, способной навести порядок» в стране. «Сталин — творец великой победы. Путин — наследник и продолжатель великих побед». Такой нехитрый дискурс активно транслирует нации российская пропаганда последние пять лет…
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…
Господин Навальный, вызываю Вас на «шпагатную дуэль»! Я своим шпагатом могу гордиться. А чем можете гордиться Вы? Тем, что Вы как «засланный казачок», хотите внести смуту в сознание людей России? Позор Вам! И вообще, не на шпагаты мои засматривались бы, а своим делом занимались. Или своей клоунадой…