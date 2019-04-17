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08:00, 17 апреля 2019

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, по предварительным данным, могла стать неисправная электропроводка

Об этом говорят работающие на месте возгорания криминалисты – пишет французская газета «Паризьен». По сведениям издания, очаг возгорания находился у основания шпиля. Как ранее отметили в МВД, речи об умышленном поджоге не идет.

В результате пожара, который начался вечером в минувший понедельник, обрушился шпиль и деревянная крыша здания. Президент Франции Эммануюль Макрон пообещал полностью восстановить католический храм за пять лет.



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