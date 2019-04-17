Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за совершение ДТП в пьяном виде.

Эти нововведение продиктованы не реальной борьбой с вождением в состоянии алкогольного опьянения, а жаждой наживы. Так считает наш автомобильный обозреватель Сергей Асланян.

Законопроект предполагает ужесточение уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы.