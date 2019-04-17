Коммерсант: Валентина Матвиенко, по некоторым данным, в ближайшие месяцы может оставить свой пост

Как утверждается, этот вариант в мае она обсудит с президентом Владимиром Путиным.

Варианты с возможным уходом Матвиенко из Совета Федерации рассматривались и ранее, однако с декабря прошлого года этот вопрос обсуждается «довольно предметно», рассказали газете «Коммерсантъ» источники в госструктурах. Они называют подобную вероятность «крайне великой». По данным собеседников издания, сменить Матвиенко может глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В пользу него, как утверждается, говорит опыт его работы спикером Госдумы и главой администрации президента. Кроме того, говорят источники газеты в силовых структурах, к Нарышкину как главе СВР не высказывалось никаких претензий. По их словам, ему удалось выстроить комфортные отношения со спецслужбами из нескольких десятков стран, в том числе с американским ЦРУ. Наконец, Нарышкин в случае перехода в верхнюю палату парламента сохранит место в Совете Безопасности, что устраивает президента, добавили собеседники издания. Матвиенко же, как утверждается, может перейти на работу в структуру, статус которой требуется изменить – например, Пенсионный фонд.

Валентина Матвиенко, которой в апреле исполнилось 70 лет, возглавляет Совет Федерации с 2011 года, представляя исполнительную власть Санкт-Петербурга. Сергей Нарышкин же возглавляет Службу внешней разведки около 2,5 лет.