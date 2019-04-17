Компании Apple и Qualcomm прекратили судебные разбирательства

Тяжба касалась обвинений в нарушении патентов. Иск к производителю смартфонов был подан разработчиком процессоров. Компании достигли договоренностей относительно разногласий – пишет газеты The Wall Street Journal. Они заканчивают тяжбу, но при этом Apple должна будет выплатить Qualcomm более 30 миллионов долларов, присужденные ранее федеральным судом в Калифорнии.

Ранее поставщик комплектующих Apple обвинил компанию в краже информации, представляющей коммерческую тайну.