Президент США наложил вето на резолюцию Конгресса, запрещающую помогать Саудовской Аравии в Йемене
Дональд Трамп назвал эту инициативу «опасной попыткой ослабить его полномочия». Резолюция, по мнению главы Белого дома, ставит под угрозу жизни американских военнослужащих, которые там находятся.
Сенаторы требовали приостановить помощь Эр-Рияду еще прошлой осенью, после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашшоги в консульстве в Стамбуле. Однако в Белом доме выступили против этого шага. Как отмечает Рейтер, преодолеть вето президента Конгресс, вероятно, не сможет.