Премьерную серию заключительного сезона нашумевшего сериала «Игра Престолов» посмотрели почти миллион россиян. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на компанию Media Hills, которая занимается телеизмерениями.

По подсчетам телеканала HBO, в США эта цифра составила почти 17,5 миллионов. Это рекордный показатель для фэнтезийных сериалов. Также отмечалось, что в день премьеры «Игру Престолов» активнее всего обсуждали в соцсетях. Так в твиттере старту восьмого сезона посвятили около пяти миллионов записей.