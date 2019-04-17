Премьерную серию заключительного сезона нашумевшего сериала «Игра Престолов» посмотрели почти миллион россиян
Премьерную серию заключительного сезона нашумевшего сериала «Игра Престолов» посмотрели почти миллион россиян. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на компанию Media Hills, которая занимается телеизмерениями.
По подсчетам телеканала HBO, в США эта цифра составила почти 17,5 миллионов. Это рекордный показатель для фэнтезийных сериалов. Также отмечалось, что в день премьеры «Игру Престолов» активнее всего обсуждали в соцсетях. Так в твиттере старту восьмого сезона посвятили около пяти миллионов записей.