Режиссер Кирилл Серебренников получил российскую театральную премию «Золота маска» за спектакль «Маленькие трагедии»

Награда была вручена в номинации «Лучшая работа режиссера в драме». Другая работа Серебренникова – балет «Нуреев» была отмечена жюри в категории «Лучший спектакль в балете».

Режиссер смог лично получить награду на сцене Большого театра. На прошлой неделе Мосгорсуд отменил домашний арест фигурнату так называемого дела «Седьмой студии» и отпустил его под подписку о невыезде. Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.