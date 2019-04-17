В российском прокате голливудского фильма «Хэллбой» упоминание Сталина заменили на Гитлера

Оригинальную и дублированную версию картины сравнил телеканал «Дождь». В сообщении отмечается, что изначально главный герой обращается к Бабе-яге со словами: «Хочу тебе напомнить, ты пыталась вызвать дух Сталина из некрополя». Однако в российской озвучке речь идет уже о Гитлере. Компания MEGOGO Distribution, которая занимается прокатом ленты в нашей стране, не смогла оперативно прокомментировать эту информацию.