Джулиану Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу журналистики

Как пишет газета Sydney Morning Herald, награду за основателя WikiLeaks получала лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган. Церемония проходила в Европарламенте в Страсбурге. Кандидатуру Ассанжа выдвинула объединенная фракция левых партий.

Сам австралиец находится в Лондоне под арестом. Он был задержан в посольстве Эквадора после того как южноамериканская страна отказала ему в предоставлении убежища. В отношении Ассанжа заведены дела сразу в нескольких странах. В том числе его экстрадиции добиваются США.