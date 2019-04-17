Власти южнокорейского Пусана конфисковали российское судно, протаранившее мост

В конце февраля корабль врезался в участок между опорами и проделал в нем пятиметровую дыру. До этого, отходя от причала, он процарапал пришвартованную яхту. Представитель оператора судна – компании «Гранд-Шипинг» рассказал, ТАСС, что на судне теперь находится южнокорейский экипаж, а суд над капитаном состоится на следующей неделе. Сообщается, что на задетых кораблем яхтах несколько человек пострадали. Ранее в компании столкновение с мостом объяснили тяжелыми условиями швартовки и течением.