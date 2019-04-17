Прокуратура завела дело на Utair после того, как перевозчик заставил мать купить 11 билетов для двух детей
Генпрокуратура завела дело на авиакомпанию Utair после того, как перевозчик заставил мать купить 11 билетов для двух детей с инвалидностью. Как сообщает РИА Новости, дело заведено по статье об обмане потребителей. Надзорное ведомство предложило компании вернуть деньги за билеты.
Инцидент произошел в феврале, когда жительница Хабаровского края возвращалась с сыновьями из Кургана после операции. Перевозчик потребовал купить девять мест для ребенка на носилках и два – для мальчика с загипсованной ногой. Позже женщине возместили расходы с помощью добровольных пожертвований.