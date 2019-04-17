Российская академия наук разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов. Как пишут «Ведомости», со ссылкой на данные госзакупок, соответствующий конкурс выиграл Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН. Изначально контракт стоил 25 миллионов рублей, однако победитель предложил выполнить работы за 20 миллионов. Система должна появиться к концу года. Она будет отслеживать, как поисковики, VPN— и прокси-серверы, а также анонимайзеры выполняют требования закона о блокировке запрещенной информации.