Российская академия наук разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов
Российская академия наук разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов. Как пишут «Ведомости», со ссылкой на данные госзакупок, соответствующий конкурс выиграл Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН. Изначально контракт стоил 25 миллионов рублей, однако победитель предложил выполнить работы за 20 миллионов. Система должна появиться к концу года. Она будет отслеживать, как поисковики, VPN— и прокси-серверы, а также анонимайзеры выполняют требования закона о блокировке запрещенной информации.