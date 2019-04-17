Российский бизнесмен Олег Дерипаска готов снизить долю в «группе ГАЗ» также как ранее он сделал это в En+

Об этом предприниматель сказал в разговоре с агентством Рейтер во время посещения завода в Нижнем Новгороде. По словам Дерипаски, в противном случае, у концерна не будет шансов на выживание, так как снижение его влияния на этот актив является условием снятия американских санкций. Предприниматель отметил, что многие поставщики и партнеры прекратили сотрудничать с «группой ГАЗ» из-за риска попадания в «черный список» Минфина США. Также, по его утверждению, большое давление на концерн оказывают банки.