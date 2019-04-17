Кирилл Серебренников получил сразу две театральные премии «Золотая маска»

Он был отмечен как «лучший режиссер в драме» за спектакль «Маленькие трагедии», и получил награду в категории «Лучший балетный спектакль» за балет «Нуреев».

В своей речи Серебренников поблагодаирл Большой театр, на сцене которого в позапрошлом году прошла премьера постановки.

Серебренников смог лично присутствовать на вручении премий после того, как Мосгорсуд освободил его из-под домашнего ареста. Сейчас режиссер находится под подпиской о невыезде.