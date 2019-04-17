Еврокомиссия опубликует сегодня перечень американских товаров, которые будут обложены пошлинами

Брюссель собирается их ввести в ответ на намерения Вашингтона принять аналогичные меры против европейских товаров.

О том, что подготовка списка находится на финальной стадии, объявила в понедельник еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, не назвав точной суммы. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Брюссель рассматривает возможность введения новых пошлин на экспорт американских товаров объемом более 10 миллиардов евро. Агентство ДПА со ссылкой на источники называло сумму примерно в 20 миллиардов. Еврокомиссия планирует провести консультации с компаниями, которые могут пострадать от действий Вашингтона.

Неделю назад президент США Дональд Трамп подтвердил планы обложить пошлинами европейские товары в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. По его словам, эта мера затронет импорт на сумму 11 миллиардов долларов. Список включает гражданские вертолеты и самолеты, в том числе Airbus, продукты и многое другое. Ограничения коснутся товаров из четырех стран – Франции, Германии, Испании и Великобритании.

На этом фоне Совет стран ЕС в понедельник одобрил решение начать переговоры с США по вопросам торговли. В частности, речь идет о снижении взаимных пошлин на товары промпроизводства. Дата начала переговоров пока не известна.