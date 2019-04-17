Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

В начале апреля им продлили меру пресечения на полгода.

Адвокаты Мамаева и Кокорина считают, что суд отнесся формально к вопросу о мере пресечения футболистам. Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Кранодара» Павла Мамаева отметил, что те факторы, которые учитывал суд при вынесении решения об аресте, сейчас изменились. По словам защитника, «в данный момент даже предположения о том, что подсудимые повлияют на судопроизводство или попытаются скрыться, граничат с фантастикой». футболистам, которые уже полгода находятся в СИЗО, в начале апреля продлили арест еще на полгода. Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали это решения. Они подчеркивали, что, в материалах дела есть «многочисленные ошибки», кроме того, были опрошены не все свидетели, заявленные защитниками.

Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали осенью за участие в двух драках в центре столицы.