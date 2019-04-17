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06:01, 17 апреля 2019

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за ДТП с участием пьяных водителей

Депутаты надеются, что эта мера позволит снизить число смертей на дорогах.

Поправки в Уголовный кодекс были предложены группой из семи депутатов и сенатором Сергеем Арениным. Об этом сообщает «Парламентская газета». Согласно законопроекту, в случае причинения тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трех до семи лет заключения. Сейчас верхний порог наказания составляет всего четыре года. Кроме того, предложено практически вдвое ужесточить наказание за смертельные ДТП с участием нетрезвых шоферов. Так, за аварию, в которой погибли два человека или больше, будет грозить до 15 лет тюрьмы. Таким образом, санкция по этой статье приравнивается к ответственности за умышленное убийство. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ужесточение закона должно позволить снизить количество «пьяных ДТП». Число жертв таких аварий оценивается в 4,5 тысячи человек ежегодно.

На днях Госдума во втором чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые скрываются с места серьезных ДТП. Им будет грозить до девяти лет тюрьмы.



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