Неисправность в электропроводке могла стать причиной возгорания в соборе Парижской Богоматери

Такую предварительную версию выдвинули криминалисты, работающие на месте пожара – пишет газета «Паризьен».

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить католический храм за пять лет – он сказал об этом в телевизионном обращении к нации.

В результате пожара, который начался вечером в минувший понедельник, обрушился шпиль и деревянная крыша здания. На восстановление храма уже пожертвованы сотни миллионов долларов.