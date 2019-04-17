Руководство Facebook могло продавать личные данные пользователей

С такими обвинениями в адрес соцсети выступил телеканал NBC, который получил доступ к неким документам компании. По сведениям вещателя, Facebook в частности пошла на сделку с Amazon, и в обмен на большой объем закупленной рекламы, предоставила компании «расширенный доступ к данным пользователей».

Год назад соцсеть оказалась в центре крупного скандала из-за утечки информации к британской компании Cambridge Analytica, которая анализировала политические предпочтения избирателей. После этого главе Facebook Марку Цукербергу пришлось давать разъяснения перед Конгрессом США. Он пообещал, что впредь социальная сеть будет бережнее обращаться с данными пользователей.