В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей стране

Как следует из электронной базы нижней палаты парламента, с соответствующей инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга. При этом в документе отмечается, что опыт проведения реновации в Москве нельзя автоматически перенести на другие регионы. Этому, во-первых, препятствует законодательство, а также то, что другие субъекты не располагают финансовыми возможностями столицы.

Как отмечает «Коммерсант», законопроект о реновации в России рассматривался еще прошлой осенью. Перенять опыт Москвы были готовы пять регионов страны. Минстрой предупреждал, что этот проект перегрузит дороги и коммунальные сети, а депутаты признали, что на его реализацию нет денег.