Следствие смягчило обвинение подростку из Москвы, арестованному после взрыва в архангельском ФСБ

Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что полиция не нашла подтверждение тому, что молодой человек действовал в составе организованной группы. Решение об изменении обвинения по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства на менее тяжкое было принято после опроса свидетелей и изучения переписки во «Вконтакте».

Ученик столичной школы был задержан осенью прошлого года спустя два дня после взрыва в здании Управления ФСБ по Архангельской области.