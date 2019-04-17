Российский бизнесмен Олег Дерипаска может назначить награду за расследование причин его попадания под санкции США

По сведениям газеты Financial Times, на этой неделе адвокаты предпринимателя создадут призовой фонд в размере 600 тысяч долларов, чтобы журналисты выяснили, почему американский Минфин добавил его в санкционный список. Дерипаска, по мнению издания, читает, что главную роль здесь сыграли некие внутриполитические факторы. В интервью газете он раскритиковал конгрессменов, которые выступали против снятия с него ограничительных мер.