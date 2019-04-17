Генпрокуратура завела дело на Utair после того, как перевозчик заставил купить 11 билетов для 2 детей с инвалидностью
Как сообщает РИА Новости, дело заведено по статье об обмане потребителей. Надзорное ведомство предложило компании вернуть деньги за билеты.
Инцидент произошел в феврале, когда жительница Хабаровского края возвращалась с сыновьями из Кургана после операции. Перевозчик потребовал купить девять мест для ребенка на носилках и два – для мальчика с загипсованной ногой. Позже женщине возместили расходы с помощью добровольных пожертвований.